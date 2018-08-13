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Воробей: Для Супряги переход в Динамо – большой шаг вперед

15:50 69 Читати українською
Воробей: Для Супряги переход в Динамо – большой шаг вперед
Андрей Воробей / Фото Р. Хоботов

Экс-форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Воробей поделился впечатлениями от перехода 18-летнего форварда Владислава Супряги в Динамо.

"Сейчас его считают одним из самых перспективных футболистов страны, поэтому, очевидно, что на него обратили внимание в Динамо. Для него это большой шаг в карьере. Если заиграет – это будет большой плюс и усиление для национальной сборной Украины.

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Самое главное для Супряги в таком возрасте и в таком клубе, как Динамо, чтобы было доверие со стороны главного тренера. Футболисту нужно прилагать немало стараний и много потеть на тренировках. Даже если не получается, не надо вешать нос, надо идти к своей цели.

Если будет трудолюбие, будут голы и место в основном составе. Как показывает практика, только через трудолюбие и тренировки можно проявить себя. Подняться на вершину сложно, но нужно еще больше усилий, чтобы остаться на ней как можно дольше.У Супряги есть шанс, и ему выпала возможность им воспользоваться", – рассказал Воробей изданию Команда1.

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