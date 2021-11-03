"В матче с Реалом в Мадриде Шахтеру будет однозначно тяжело. Пока Реал показывает неплохой футбол, эту команду сейчас тяжело обыграть.

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За счет чего Шахтер может взять очки? В первую очередь, "горнякам" нужно хорошо сыграть в обороне. Да, это не самая сильная сторона нашего клуба. Наша сильная сторона – атака. Но у Шахтера очень большая проблема в защите и в середине поля. Поэтому в матче с Реалом самое главное – не пропустить.

А в атаке у Шахтера моменты будет. В этом поединке нужно брать очки. Надо постараться не пропустить. Если Шахтер пропускает первым – команда расклеивается, не может перестроиться и предложить другую схему. Поэтому самое главное – сыграть на ноль в обороне. Сыграть очень плотно и очень строго. И тогда у нас появится какой-то шанс", – сказал Воробей в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок между Реалом и Шахтером состоится уже сегодня, 3 ноября. Начало встречи в Мадриде в 19:45.

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