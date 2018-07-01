Воробей: ЧМ-2018 отличается своей непредсказуемостью

Экс-форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Воробей поделился впечатлениями от чемпионата мира-2018.

"Странный турнир. Он отличается своей непредсказуемостью. По сравнению с прошлым ЧМ сейчас стало меньше больших побед. Большинство матчей держали зрителей в напряжении до последних минут. Мне приятно смотреть за такими баталиями.

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Вылет Германии? В этой команде много исполнителей, которые уже выигрывали чемпионат мира. И на этот раз попали в состав по блату или за старые заслуги. Хотя можно было сделать и по-другому. Но это была прерогатива Йоахима Лева. Сейчас, возможно, он и сам думает, что можно было уже сейчас действовать на перспективу. В общем, сборная Германии морально оказалась не готова к Мундиалю.

Буду болеть за Испанию и Мексику. Хотя на данный момент я бы не списывал со счетов тех же шведов, хорватов", – рассказал Воробей изданию Команда1.

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