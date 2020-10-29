"По предварительным подсчетам я прошел на местных выборах-2020 по Кураховской ОТО Донецкой области. Это был для меня совершенно новый путь, задача и цель!

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Благодаря поддержке моей семьи и моих близких и, конечно же, тех избирателей, которые пришли и проголосовали – отдали свой голос, поверили – хочу сказать всем огромное спасибо. Впереди у меня длинный путь и воплощение всех спортивных проектов в жизнь!" – написал Воробей на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, уроженец Донецка баллотировался от правящей партии "Слуга народа".

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