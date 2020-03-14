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"Вопрос с вызовом Малиновского в сборную будет решен в ближайшее время", – генеральный секретарь УАФ

13:10 61 Читати українською
"Вопрос с вызовом Малиновского в сборную будет решен в ближайшее время", – генеральный секретарь УАФ
Руслан Малиновский / УАФ

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о ситуации с ближайшими товарищескими матчами сборной Украины против Франции и Польши.

"Конечно, вопрос номер один у нас – это два ближайших матча национальной сборной. Пока они запланированы, мы готовимся к их проведению в закрытом режиме без болельщиков. Если будет другое решение УЕФА, правительства Франции или Польши, мы будем оперативно на них реагировать.

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Эпицентр эпидемии в Европе – в Италии, а у нас практически итальянский штаб сборной. С ними есть постоянный контакт. Наш спортивный отдел работает как с легионерами в штабе, так и с футболистами, например, с Малиновским. Есть постоянный контакт с медицинской службой Аталанты. Вопрос под контролем. В ближайшее время решим вопрос о его вызове или невызове", – рассказал Записоцкий в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, спарринг против Франции запланирован на 27 марта. Поединок с Польшей должен состояться через четыре дня – 31 марта.

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коронавирус Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украина Украина Сборная Украины Юрий Записоцкий
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