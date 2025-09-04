"Не хочется начинать со слов "я же говорил", но все же... Миколенко уехал из сборной из-за диагностированной мышечной проблемы. "Большое спасибо" Эвертону, где умудрились выпустить игрока на поле на 18-й день после мышечной травмы и сразу дали ему дважды сыграть 90 минут в течение 3 дней.

Миколенко не сыграет матчи отбора ЧМ-2026 – Ребров заменил лидера дебютантом из Динамо

Это вопиющий непрофессионализм и дилетантство. Эмоций много, пусть ищут виновных, но это штанга структуры – от тренерского до медицинского штаба Эвертона. Невероятно, что такое происходит в клубе уровня АПЛ в 2025 году.

Мне сложно представить, как наставник с соответствующим тренерским образованием и пониманием футбола может принимать такие решения и сознательно подвергать игрока опасности получения травмы, которая не идет на пользу ни клубу, ни сборной, ни самому игроку, и даже и самому же тренеру, который теряет основную боевую единицу.

Сейчас Виталика ждет реабилитация, ведь повторная травма требует значительно больше времени на восстановление. Но интересно ли это кому-то в Эвертоне – большой вопрос..." – написал Бабелюк.

Напомним, Миколенко пропустил старт клубного сезона из-за травмы, но затем сразу отыграл 2 матча за Эвертон. В расположении сборной Украины обнаружили новое повреждение, поэтому защитника "ирисок" пришлось менять на Владислава Дубинчака. "Сине-желтые" сыграют против Франции (5 сентября) и Азербайджана (9 сентября).

