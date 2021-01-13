Полузащитник "горняков" Виктор Коваленко поделился мыслями относительно финалистов юношеской Лиги УЕФА 2015 году в составе Шахтера, которые так и не раскрыли свой потенциал.

"Когда были одной командой – у нас был очень сильный коллектив. Многие футболисты выделялись. Например, Денис Арендарук перешел в другую команду, сейчас вообще не знаю, где он.

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Вася Штандер тоже был очень перспективным футболистом, тоже не знаю, где он играет. Думаю, многие были очень перспективными, но некоторые пропали", – сказал Коваленко в интервью официальному YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, Арендарук сейчас находится на контракте в польском Пясте, а Штандер выступает за любительский Вотранс из Луцка.

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