"Я вообще не увидел Судакова на этом Евро. Но как бы Ребров не говорил, что Судаков на поле может делать все, как бы Ребров не говорил, что Судаков может обыграть любую команду...

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Как бы не говорили, что он – цель №1 у всех ведущих клубов Европы. Судаков сыграл ниже своих возможностей, и я не понимаю по каким причинам", – поделился Севидов на YouTube-канале Финты и Подкаты.

Напомним, что Судаков сыграл во всех трех матчах сборной Украины на групповом этапе Евро-2024, однако не отметился результативными действиями.

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