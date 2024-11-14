"Я вообще не собирался переходить в Челси. Меня уговорили (кивает в сторону своего менеджера). Я просто понял, что в Ман Сити не буду играть столько, сколько хочу. Знаете что, я просто хотел уйти в аренду.

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Даже когда я ездил на сборы с Англией в младших возрастных группах, там были игроки, которые каждую неделю играли в АПЛ. Ты смотришь на них и думаешь: я же тоже могу играть в лиге. Когда не играешь, это бесит", – цитирует Палмера gq-magazine.

Напомним, что Коул присоединился к Челси в сентябре 2023 года перейдя из Манчестер Сити. За сезон Палмер стал незаменимым игроком "синих". Всего за лондонцев он сыграл в 58 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 20 ассистов.

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