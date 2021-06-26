Нападающий Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал трансферные слухи, которые ходят вокруг него на Евро-2020.

"Если честно, находясь в сборной Англии, я полностью сконцентрирован на ней. Моим агентом является мой брат, но за последние несколько недель мы поговорили лишь раз. Он пожелал мне удачи на Евро.

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После матчей я связываюсь с клубным физиотерапевтом, чтобы удостовериться, что все в порядке. Других контактов с Тоттенхэмом у меня нет. Мне желают удачи, но личные вопросы с клубом мы сейчас не обсуждаем. Меня не очень волнует весь этот шум. Когда я в сборной Англии, стараюсь помогать ребятам и быть лидером.

Когда ты не забиваешь, люди начинают рассматривать каждую клеточку твоего тела, чтобы выяснить, в чем причина. Возможно, на этом турнире так и происходит. Если быть честным, я скажу, что вообще не читал СМИ во время Евро", – цитирует Кейна Sky Sports.

Сейчас главным претендентом на Харри называют Манчестер Сити, который готов предложить за форварда более 100 млн фунтов.

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