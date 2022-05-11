"Вообще эту нацию выкинуть. Пусть они у себя, на своей территории туристические маршруты прокладывают.

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Пусть они там себе играют в футбол, разные виды спорта. Они будут там чемпионами мира по Европе или, наоборот, чемпионами Европы по миру. И пусть там процветают, в своей стороне", – сказал Чеснаков в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, впервые команды из страны-оккупантки были выброшены из международных соревнований 28 апреля. В начале мая УЕФА продлил изоляцию захватчиков от соревнований под своей эгидой на всю кампанию 2022/23.

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