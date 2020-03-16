"Они думают, что им так легко будет уничтожить Динамо? Не будет легко!" – Суркис возмущен судейством

Президент киевского Динамо Игорь Суркис откровенно высказался относительно качества работы арбитров на матчах "бело-синих".

"Когда команда играет в меньшинстве с Александрией в Кубке Украины, все равно думаю, что выиграем. Всегда так думаю, но не всегда так бывает. Если наш мяч отменили из-за пассивного офсайда Вербича, то такие голы не отменяют. Если в вне игры был Русин, то надо чертить линию. Мне сложно говорить. В таком моменте судья мог проветриться и пробежать еще метров 5, чтобы посмотреть – было вне игры или не было.

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Но есть же и другие моменты. Когда фолит Кадири. О нарушении вопросов нет, но арбитр игру не останавливает, атака продолжается. Нашим игрокам, наоборот, он свистит и останавливает игру. Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто в футболе, понимают его, все видят и чувствуют. Я тоже чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день.

Они думают, что им так легко будет уничтожить Динамо? Не будет легко! Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя. Играют две команды – дай играть в футбол, суди одинаково в одну и другую стороны. Я ни слова не говорю о красной Кадири. Не говорю, что в Днепре неправильно удалили, когда мы 1:3 проиграли. Не говорю о карточках, которые Монзуль дала в двух матчах, хотя в Европе их в принципе не дают.

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Они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в матче с Александрией, я могу назвать одним словом – беспредел", – сказал Суркис в программе Профутбол.

Напомним, в матче с Александрией в 1/4 финала Кубка Украины арбитр Виталий Романов на 55 минуте удалил Мохаммеда Кадири, а затем отменил гол Назария Русина. Киевляне вырвали победу в дополнительное время благодаря голу Цыганкова.

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