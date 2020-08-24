Волынец – лучший игрок 1-го тура УПЛ

Вратарь "хлеборобов" Евгений Волынец стал первым среди всех игроков УПЛ в текущем туре.

После опроса специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком стартового тура был признан 26-летний голкипер Колоса Евгений Волынец, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Вратарь обошел в голосовании полузащитника Динамо Виталия Буяльского, форварда Ворсклы Владислава Кулача и хавбека Шахтера Алана Патрика.

Напомним, в первом туре чемпионата Украины нового сезона Колос на выезде уступил донецкому Шахтеру со счетом 1:3. Героем встречи стал кипер ковалёвцев, которому удалось отразить два из трех назначенных в свои ворота пенальти (от Марлоса и Тайсона).

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