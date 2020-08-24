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Волынец – лучший игрок 1-го тура УПЛ

13:21 - Читати українською
Волынец – лучший игрок 1-го тура УПЛ
Евгений Волынец (справа) / Фото из открытых источников

Вратарь "хлеборобов" Евгений Волынец стал первым среди всех игроков УПЛ в текущем туре.

60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
 
Денис Костышин 77’
60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
77’ Денис Костышин

После опроса специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком стартового тура был признан 26-летний голкипер Колоса Евгений Волынец, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Вратарь обошел в голосовании полузащитника Динамо Виталия Буяльского, форварда Ворсклы Владислава Кулача и хавбека Шахтера Алана Патрика.

Напомним, в первом туре чемпионата Украины нового сезона Колос на выезде уступил донецкому Шахтеру со счетом 1:3. Героем встречи стал кипер ковалёвцев, которому удалось отразить два из трех назначенных в свои ворота пенальти (от Марлоса и Тайсона).

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Теги
Виталий Виталий Буяльский Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Колос Колос Евгений Евгений Волинец Тайсон Алан Алан Патрик Марлос Шахтер - Колос УПЛ Ворскла Ворскла Владислав Владислав Кулач
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