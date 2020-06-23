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Волынь усилилась экс-футболистом Динамо

13:12 - Читати українською
Волынь усилилась экс-футболистом Динамо
Денис Норенков / Фото из открытых источников

Один из лидеров Первой лиги продолжает подготовку к рестарту чемпионата.

Луцкая Волынь, готовясь к возобновлению второго по силе дивизиона, подписала в свой лагерь трех опытных футболистов, сообщает официальный сайт команды.

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Новичками "крестоносцев" стали Сергей Литовченко, Денис Норенков и Валерий Сад. О сроках соглашения с футболистами не сообщается.

Напомним, Литовченко свое время выступал в Волыни – с 2011 по 2014 годы он защищал ворота лучан. За плечами у 32-летнего голкипера опыт игры в отечественных Арсенале, Олимпике и Черноморце, а также вояжи в грузинские Зугдиди и Динамо и азербайджанский Кяпаз.

Норенков – воспитанник Динамо. 23-летний полузащитник выступал в юношеской и молодежной системе киевского клуба. Играл в харьковском Гелиосе, одесских Жемчужине и Черноморце.

21-летний полузащитник Сад – воспитанник стрыйской Скалы. Профессиональную карьеру начал в Словакии, после чего поиграл за Скалу и ровенский Верес.

Напомним, Волынь перед рестартом сезона в Первой лиге занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера – львовского Руха – на одно очко.

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Денис Денис Норенков Сергей Сергей Литовченко Волынь Волынь Первая лига Трансферы
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