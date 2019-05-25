Волынь стала главным фигурантом скандала с договорными матчами в Первой лиге

Луцкая Волынь пыталась организовать матч с фиксированным результатом.

Клуб обвиняют в попытке организовать договорной матч, сообщает Главком со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что луцкий клуб пытался (или до сих пор пытается) простимулировать своего соперника в 31-м туре Первой лиги, Горняк-Спорт. По информации издания, лучане пообещали оппоненту 300 тысяч гривен за сдачу матча.

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Представители МВД уже занимаются этим делом и готовят задержание лиц, которые могут быть причастны к нечестным играм Волыни.