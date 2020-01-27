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Волынь представила трех новичков

22:37 16 Читати українською
Волынь представила трех новичков
Волынь представила новичков / фото ФК Волынь

Один из лидеров Первой лиги объявил о подписании контрактов сразу с тремя игроками.

Защитники Ярослав Конкольняк и Виталий Приндета, а также форвард Станислав Кулиш стали игроками луцкого клуба, информирует официальный сайт Волыни.

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В первой части сезона Конкольняк выступал за Прикарпатье. Он сыграл 18 матчей и забил 1 гол в Первой лиге. Приндета до недавних пор защищал цвета Десны, за которую в этом сезоне сыграл 1 матч в УПЛ. Кулиш сыграл 13 матчей и забил 2 гола в УПЛ в составе СК Днепр-1. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Первой лиги.

Напомним, Волынь сейчас занимает 2 место в Первой лиге, отставая от лидера, львовского Руха, на одно очко.

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