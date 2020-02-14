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Волынь представила очередного новичка – в первой части сезона он выступал в УПЛ

14:53 125 Читати українською
Волынь представила очередного новичка – в первой части сезона он выступал в УПЛ
Джемаль Кизилатеш / ФК Волынь

Один из лидеров Первой лиги продолжает формировать состав перед решающим этапом борьбы за выход в УПЛ.

Очередным новичком Волыни стал полузащитник Джемаль Кизилатеш, информирует официальный сайт клуба. В первой части сезона он защищал цвета Колоса, в составе которого сыграл 6 матчей в УПЛ.

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25-летний украинец турецкого происхождения ранее также выступал за Арсенал-Киевщина из Белой Церкви, полтавскую Ворсклу и Арсенал-Киев.

Напомним, в конце января Волынь представила еще трех новичков – команду Андрея Тлумака пополнили защитники Ярослав Конкольняк и Виталий Приндета, а также форвард Станислав Кулиш.

К слову, команда из Луцка сейчас занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

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