Волынь получила техническое поражение в матче с Карпатами, Тлумака наказали дисквалификацией, – СМИ

Стали известны итоги скандальной игры за место в украинской Премьер-лиге между Волынью и Карпатами.

Решение о наказании участников матча озвучил секретарь контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко в комментарии Tribuna.

"Основной вопрос – это матч Волынь – Карпаты. Нужно было принять решение о его результате. Было установлено, что матч не завершен по вине луцкого клуба и его болельщиков. В регламенте есть четкая норма, которая предусматривает техническое поражение со счетом 0:3.

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Главный тренер Волыни Андрей Тлумак получил два матча дисквалификации (и два условно) за проявление агрессии по отношению к арбитру матча. Волынь также получила финансовый штраф и один матч (и еще один условно) без болельщиков.

Финансовые санкции применены и к Карпатам. Болельщикам львовян запрещено посещение следующего выездного матча клуба.

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Запрет болельщикам на посещение следующего выездного матча и значительный финансовый штраф получил и Черноморец за поведение фанатов в матче против Колоса", – сказал Грищенко.

Напомним, поединок между Волынью и Карпатами не завершился через агрессивные действия луцких фанатов, которые выбежали на поле и пытались побить арбитра.