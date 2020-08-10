Волынь подтвердила коронавирус у двух игроков перед решающим поединком за путевку в УПЛ

Двое игроков Волыни – голкипер Владислав Леванидов и хавбек Анатолий Ульянов – сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается в программе Профутбол.

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Наставник команды Андрей Тлумак не сможет рассчитывать на инфицированных подопечных перед ключевым поединком против Миная, где будет решаться судьба путевки в УПЛ.

"Разговаривал с Леванидовым. Он сказал, что все нормально, никаких симптомов. Он сам в шоке, что такое может быть", – прокомментировал ситуацию капитан Волыни Сергей Симинин.

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