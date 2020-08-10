toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС ТРАНСФЕРЫ

Волынь подтвердила коронавирус у двух игроков перед решающим поединком за путевку в УПЛ

16:59 - Читати українською
Волынь подтвердила коронавирус у двух игроков перед решающим поединком за путевку в УПЛ
Владислав Леванидов / Фото ФК Волынь

Плохие новости поступили от врачей волынского клуба перед заключительным туром Первой лиги.

 

Двое игроков Волыни – голкипер Владислав Леванидов и хавбек Анатолий Ульянов – сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается в программе Профутбол.

Авангард не имеет возможности выехать на матч с Рухом – львовяне могут выйти в УПЛ, не играя

Наставник команды Андрей Тлумак не сможет рассчитывать на инфицированных подопечных перед ключевым поединком против Миная, где будет решаться судьба путевки в УПЛ.

"Разговаривал с Леванидовым. Он сказал, что все нормально, никаких симптомов. Он сам в шоке, что такое может быть", – прокомментировал ситуацию капитан Волыни Сергей Симинин.

Дебютный матч Луческу в Динамо: трансферы, вопросы к 4-м игрокам, 2 любимчика и путаница с именами

blog_ava
Попов вернулся в общую группу Динамо – у киевлян есть потери
08:28
6778
Теги
Владислав Владислав Левадинов Волынь Волынь Первая лига Анатолій Анатолій Ульянов Минай - Волынь коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
2
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?