Первая лига, 2 тур

Волынь – Подолье – 1:0

Гол: Кобзарь, 58

В стартовом туре обе команды ограничились ничьими, но на этот раз явно рассчитывали на большее. До перерыва лучший момент Волыни испортил Ляшенко, который с близкого расстояния пробил слишком слабо. Подолье ответило мощным ударом Островского под перекладину – Недилько не дремал.

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На 58-й минуте лучане таки добились своего. Подача со штрафного завершилась скидкой на Кобзаря, и тот в фехтовальном стиле протолкнул мяч мимо Чуваева. Подолье едва не отыгралось под занавес встречи. Карпенко головой замыкал навес партнера, но пробил слишком высоко – счет 1:0 остался неизменным.

Отдельного внимания заслуживает плакат, который фанаты Волыни подготовили в память о Владимире Диком. Один из лучших бомбардиров клуба умер 28 июля в возрасте 59 лет.

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