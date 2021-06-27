Новым главным тренером стал Альберт Шахов, информирует официальный Instagram лучан.

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Игровая карьера 45-летнего специалиста была крайне насыщенной – более 20 клубов, среди которых и Волынь. Последние 8 лет Шахов провел в структуре "крестоносцев", работая тренером. В 2016 году помогал легендарному Виталию Кварцяному, а в 2017-м стал главным тренером Волыни и продержался до зимней паузы.

По итогам прошлого сезона лучане заняли в турнирной таблице Первой лиги седьмую строчку, набрав 46 очков. Летом было принято решение попрощаться с Василием Сачко.

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