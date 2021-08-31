Инвестиционная группа российского миллиардера Сергея Ломакина готовится приобрести половину акций Волыни, сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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Луцкий клуб может пополнить футбольную коллекцию Ломакина, которому принадлежат кипрский Пафос, латвийская Рига и российская Родина.

Новым потенциальным тренером "крестоносцев" уже называют Дмитрия Михайленко, который был замечен на последних матчах лучан и в свое время работал с Пафосом. Однако сам специалист на прямой вопрос Спиваковского о возможности возглавить Волынь ответил: "Очень холодно".

Напомним, Волынь после 6-ти туров идет в турнирной таблице Первой лиги на восьмой строчке, имея в своем активе 7 очков.

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