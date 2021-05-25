Первая лига, 28-й тур

Волынь – Верес – 2:1

Голы: Хагназари, 6, Приймак, 90+4 – Пансенко, 28

УАФ предложила новый вариант перехода клубов между УПЛ и Первой лигой

Команды резво начали поединок, и болельщики луцком стадионе стали свидетелями двух красивых голов еще до перерыва.

Уже на 6-й минуте Хагназари поразил ворота ровенчан обводным ударом, но вскоре Панасенко мощным дальним выстрелом попал в угол ворот хозяев. Когда казалось, что ничья неизбежна, волыняне все же дожали соперника и смогли вырвать победу во встрече.

Даже ничейный результат гарантировал бы Вересу путевку в УПЛ, но пока празднование откладывается. Волынь расположилась на 6-й строчке с 46-ю очками.

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