Волынь голом на последних секундах испортила Вересу досрочный выход в УПЛ
Состоялся центральный матч 28-го тура Первой лиги. Читайте отчет на Футбол 24.
Первая лига, 28-й тур
Волынь – Верес – 2:1
Голы: Хагназари, 6, Приймак, 90+4 – Пансенко, 28
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Команды резво начали поединок, и болельщики луцком стадионе стали свидетелями двух красивых голов еще до перерыва.
Уже на 6-й минуте Хагназари поразил ворота ровенчан обводным ударом, но вскоре Панасенко мощным дальним выстрелом попал в угол ворот хозяев. Когда казалось, что ничья неизбежна, волыняне все же дожали соперника и смогли вырвать победу во встрече.
Даже ничейный результат гарантировал бы Вересу путевку в УПЛ, но пока празднование откладывается. Волынь расположилась на 6-й строчке с 46-ю очками.
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