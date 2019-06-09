toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЕВРО-2020 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Волынь – Карпаты: в рапорте арбитра указано, что матч не был завершен – поединок рассмотрит КДК УАФ

22:31 59 Читати українською
Волынь – Карпаты: в рапорте арбитра указано, что матч не был завершен – поединок рассмотрит КДК УАФ
Волынь – Карпаты / Карпаты

Матч за место в УПЛ между Волынью и Карпатами официально не было завершено.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

Вчера, 8 июня, состоялся ответный матч между Волынью и Карпатами за место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон. Поединок был прерван на 90+6-й минуте из-за вмешательства болельщиков.

Волынь – Карпаты: фанат напал на арбитра матча – судейская бригада спасалась бегством

Главный арбитр матча Максим Козыряцкий указал в рапорте: "На 90+6 минуте матч был прерван в связи с массовым вмешательством болельщиков ФК Волынь".

Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов

То есть, поединок не был завершен. Решение по матчу Волынь – Карпаты будет принято после рассмотрения дела КДК УАФ, который состоится в ближайшие дни", – сообщает официальный сайт УПЛ.

blog_ava
Швейцария – Англия: онлайн-трансляция матча за третье место Лиги наций
19:10
1650
Теги
Карпаты Карпаты Волынь Волынь КДК УАФ Волынь - Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
15
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук