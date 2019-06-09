Волынь – Карпаты: в рапорте арбитра указано, что матч не был завершен – поединок рассмотрит КДК УАФ

Матч за место в УПЛ между Волынью и Карпатами официально не было завершено.

Вчера, 8 июня, состоялся ответный матч между Волынью и Карпатами за место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон. Поединок был прерван на 90+6-й минуте из-за вмешательства болельщиков.

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Главный арбитр матча Максим Козыряцкий указал в рапорте: "На 90+6 минуте матч был прерван в связи с массовым вмешательством болельщиков ФК Волынь".

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То есть, поединок не был завершен. Решение по матчу Волынь – Карпаты будет принято после рассмотрения дела КДК УАФ, который состоится в ближайшие дни", – сообщает официальный сайт УПЛ.