Волынь – Карпаты: полиция возбудила уголовное дело насчет погрома во время матча в Луцке

Следователи Луцкого отделения полиции начали уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества на стадионе Авангард в Луцке.

Полиция по факту умышленного повреждения имущества проводит досудебное расследование в ходе которого будут установлены все обстоятельства уголовного преступления и лица, причастные к его совершению на матчи Волынь – Карпаты, передает официальный сайт нацполиции Волынской области.

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"Санкция статьи определяет наказание в виде, в частности, штрафа, или общественных или исправительных работ. Самое суровое наказание – ограничение или лишение свободы сроком до трех лет", – говорится в заявлении.

Напомним, что во время матча фанаты львовского клуба срывали трибун сидения и поджигали их. Пострадавших во время пожара не было.

Добавим, что руководитель Волыни Андрей Тлумак обвинил судью Козыряцкий в заангажированном в пользу Карпат судействе.

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