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Волынь – Карпаты: полиция возбудила уголовное дело насчет погрома во время матча в Луцке

22:12 9 Читати українською
Волынь – Карпаты: полиция возбудила уголовное дело насчет погрома во время матча в Луцке
Инцидент на матче Волынь – Карпаты / фото: П. Ковальский

Следователи Луцкого отделения полиции начали уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества на стадионе Авангард в Луцке.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

Полиция по факту умышленного повреждения имущества проводит досудебное расследование в ходе которого будут установлены все обстоятельства уголовного преступления и лица, причастные к его совершению на матчи Волынь – Карпаты, передает официальный сайт нацполиции Волынской области.

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"Санкция статьи определяет наказание в виде, в частности, штрафа, или общественных или исправительных работ. Самое суровое наказание – ограничение или лишение свободы сроком до трех лет", – говорится в заявлении.

Напомним, что во время матча фанаты львовского клуба срывали трибун сидения и поджигали их. Пострадавших во время пожара не было.

Добавим, что руководитель Волыни Андрей Тлумак обвинил судью Козыряцкий в заангажированном в пользу Карпат судействе.

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