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Волошинович: Никаких трудностей с Жилмаром нет

18:43 19 Читати українською
Волошинович: Никаких трудностей с Жилмаром нет
Ростислав Волошинович (справа) / ФК Львов

Защитник ФК Львов Ростислав Волошинович прокомментировал работу с бразильским тренером Жилмаром.

"Никаких трудностей с новым наставником нет: бразильцы общаются с ним на португальском, а мы понимаем его русский. В некоторых случаях, когда возникают трудности со специфическими терминами, нам помогает переводчик Юрий Панфилов, который постоянно сопровождает Жилмара.

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Знаю, что по поводу задач сказал наш наставник. А еще для себя решил, что должны пытаться выйти в первую шестерку: по два матча с Шахтером и Динамо дают очень большую пользу любому футболисту.

Хочу набрать такую ​​форму, как осенью прошлого года, и... просто играть в футбол. Весной я почти полгода пропустил, сыграл только в конце сезона, и то по 15-20 минут. Хочу весь следующий сезон провести на поле", – цитирует Волошиновича официальный сайт ФК Львов.

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Львов Львов Ростислав Волошинович Ростислав Волошинович Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва
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