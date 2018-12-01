Волошинович: Львову нужно победить Мариуполь

Хавбек Львова Ростислав Волошинович поделился ожиданиями на матч 17 тура УПЛ против Мариуполя.

"Очень рад, что вернулся в общую группу. Я вполне готов к тому, чтобы выйти на поле. Травма больше не беспокоит, бью с обеих ног.

Путраш и Волошинович вернулись в общую группу Львова

Нас ждет сложный матч, ведь Мариуполь – хорошая, атакующая команда. Имеет скоростные фланги, а в центре у них играет опытный Валерий Федорчук.

Команда хорошо атакует, создает немало голевых моментов. По моему мнению, если сможем выиграть, то у нас будут большие шансы попасть в первую шестерку. Нужно только побеждать в воскресенье. Нельзя отпускать такого соперника, надо сокращать разрыв в очках до минимума", – цитирует футболиста официальный сайт Львова.

Жеребьевка отбора на Евро-2020: лучший и худший варианты для сборной Украины