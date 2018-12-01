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Волошинович: Львову нужно победить Мариуполь

16:03 17 Читати українською
Волошинович: Львову нужно победить Мариуполь
Ростислав Волошинович / Фото: ФК Львов

Хавбек Львова Ростислав Волошинович поделился ожиданиями на матч 17 тура УПЛ против Мариуполя.

"Очень рад, что вернулся в общую группу. Я вполне готов к тому, чтобы выйти на поле. Травма больше не беспокоит, бью с обеих ног.

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Нас ждет сложный матч, ведь Мариуполь – хорошая, атакующая команда. Имеет скоростные фланги, а в центре у них играет опытный Валерий Федорчук.

Команда хорошо атакует, создает немало голевых моментов. По моему мнению, если сможем выиграть, то у нас будут большие шансы попасть в первую шестерку. Нужно только побеждать в воскресенье. Нельзя отпускать такого соперника, надо сокращать разрыв в очках до минимума", – цитирует футболиста официальный сайт Львова.

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Львов - Мариуполь: Воскресенье 02 декабря 2018

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