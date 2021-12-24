Волошин сравнил тренера Динамо U-19 с Гвардиолой
09:03 - Читати українською
Полузащитник Динамо U-19 Назар Волошин доволен главным тренером юношеской команды Игорем Костюком.
"Конечно, хороший тренер. Без вопросов. Посмотрите, как мы играем в ЛЧ, как выступаем. Думаю, это все благодаря ему, что он сплотил нас как команду. Думаю, отличный тренер, супер.
"Нам за это пихают", – талант Динамо указал на проблему юношеской команды киевлян
Тактически ли многое дает? Да, есть немного у него Гвардиолы", – сказал Волошин для Football Hub.
Напомним, Динамо U-19 попало в стыковой матч Юношеской лиги УЕФА 2021/22, где киевляне будут бороться со сверстниками из Депортиво за выход в 1/8 финала турнира.
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