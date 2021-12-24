"Конечно, хороший тренер. Без вопросов. Посмотрите, как мы играем в ЛЧ, как выступаем. Думаю, это все благодаря ему, что он сплотил нас как команду. Думаю, отличный тренер, супер.

"Нам за это пихают", – талант Динамо указал на проблему юношеской команды киевлян

Тактически ли многое дает? Да, есть немного у него Гвардиолы", – сказал Волошин для Football Hub.

Напомним, Динамо U-19 попало в стыковой матч Юношеской лиги УЕФА 2021/22, где киевляне будут бороться со сверстниками из Депортиво за выход в 1/8 финала турнира.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо