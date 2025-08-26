Депортиво Ла-Корунья заинтересован в подписании Назара Волошина, сообщает издание RCD Info.

Отмечается, что эта операция является очень тяжелой из-за высокой стоимости, а также потому, что Волошин не так давно продлил контракт с Динамо.

Напомним, Назар является воспитанником "бело-синих", всего провел за Динамо 92 матча, в которых отметился 18 голами и 16 ассистами. Также провел за Кривбасс на правах аренды полгода с июля по декабрь 2022 года, отметившись 4 голами в 13 матчах.

