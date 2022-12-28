Волошин нашел для Динамо потенциальную замену Луческу
Полузащитник Динамо U-19 Назар Волошин высоко оценил тренерское дарование наставника молодежки киевлян Игоря Костюка.
"Думаю, у него есть все, что нужно первой команде, чтобы стать ее тренером. Мне кажется, это очень хороший вариант, если бы он стал наставником.
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Если Луческу уйдет на пенсию? Думаю, руководство следует задуматься, чтобы Костюка попробовать главным тренером. Думаю, это будет очень хорошо, он даст результат", – сказал Волошин для Football Hub.
Напомним, действующий контракт Мирчи Луческу с Динамо рассчитан до лета 2024 года.
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