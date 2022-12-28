"Думаю, у него есть все, что нужно первой команде, чтобы стать ее тренером. Мне кажется, это очень хороший вариант, если бы он стал наставником.

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Если Луческу уйдет на пенсию? Думаю, руководство следует задуматься, чтобы Костюка попробовать главным тренером. Думаю, это будет очень хорошо, он даст результат", – сказал Волошин для Football Hub.

Напомним, действующий контракт Мирчи Луческу с Динамо рассчитан до лета 2024 года.

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