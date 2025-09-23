Кубок Украины, 1/16 финала

Олимпия Савинцы – Лесное – 1:2

Голы: Малик, 49 – Рыбалка, 13 (пен), Волошин, 78

Удаление: В.Волошин (Лесное), 85

Денгофф – Агробизнес – 0:2

Голы: Кузьмин, 51, Семка, 58

"Вам надо поддержка или дойные коровы?" – Болельщики Нивы разразились протестом

В 1/16 финала Кубка Украины любительская Олимпия встречалась с второлиговым клубом Лесное. Гости мог забивать уже на 2-й минуте. Гармаш принял на грудь пас от партнера и пробил по воротам – мяч пролетел рядом со стойкой.

На 10-й минуте Волошин вышел один на один с голкипером после хорошего паса от Калинина. Голкипер отразил удар нападающего, но Малик сбил своего оппонента во время добивания. Арбитр назначила пенальти, который реализовал Рыбалка – 1:0. Матч прерывали из-за тревоги, поэтому второй тайм начался с большим опозданием. Сразу после возобновления игры Олимпия сравняла. На 78 минуте Викентий Волошин, полузащитник Лесное, вывел свою команду вперед. А спустя небольшой промежуток времени Викентий получил вторую желтую, которая стала для хавбека второй в игре.

Агробизнес и Денгофф первую часть игры провели в борьбе. Хозяевам удавалось удерживать соперника, но после перерыва все изменилось. За восемь минут Агробизнес оформил два гола. Сначала Кузьмин классно развернулся и пробил в дальний угол от вратаря, а затем Семка забил с угла штрафной площади. В итоге этого достаточно было, чтобы одержать победу.

Таким образом, Агробизнес и Лесное пробились в 1/8 финала Кубка Украины.

Вторая лига: Локомотив одолел дубль Черноморца благодаря голу героя Кубка, сенсационное поражение команды Гармаша и Рыбалки