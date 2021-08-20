Уже 25 августа в Харькове, на стадионе ОСК Металлист, пройдет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между Шахтером и Монако. Именно в этой встрече решится, кто из соперников выступит осенью в групповом этапе самого престижного клубного турнира.

После минимальной выездной победы "горнякам" нужно удержать необходимый результат на своем поле, гости же будут идти вперед, чтобы реабилитироваться за домашнее поражение, и ничего кроме победы их не устроит.

Матч обещает быть зрелищным и бескомпромиссным, и если у вас нет возможности попасть в этот день на стадион Металлист, то стоит заранее позаботиться о качественном просмотре матча. Например, на платформе Volia TV, которая уже много лет дает своим абонентам возможность наслаждаться лучшим футбольным контентом, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и топовые европейские чемпионаты.

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Подытожим. 25 августа, 22:00, Харьков, ОСК Металлист, ответный матч плей-офф Лиги чемпионов Шахтер – Монако. Болеем за наших и наслаждаемся качественной трансляцией в высоком разрешении на платформе VoliaTV.