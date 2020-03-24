Вольфсбург возобновил тренировки несмотря на пандемию коронавируса

Немецкий Вольфсбург присоединился к клубам, которые возобновили тренировки во время карантина.

Игроки Вольфсбурга вернулись к тренировкам, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

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Отмечается, что занятия проводились только в тренировочном зале, а игроки были разделены на 4 группы, каждая из которых занималась с интервалом в два часа. Для тренировок использовались 4 зала, а у каждой двери разместили антисептики.

"Клуб соблюдал все возможные меры предосторожности по гигиене. Комнаты на стадионе очень большие, и у каждой группы была своя раздевалка, где игроки сидели далеко друг от друга. Каждый имел свои вещи, такие как полотенца и коврики", – поделился Гинчек в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, что из-за распространения коронавируса сезон в чемпионате Германии прекращен как минимум до 2 апреля. Добавим, что Вольфсбург стал соперником Шахтера в 1/8 Лиги Европы.

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