Вольфсбург в красивом матче сыграл вничью с Хоффенхаймом

В пятом туре Бундеслиги Вольфсбург и Хоффенхайм сильнейшего не определили. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

Соперник Александрии в Лиге Европы в заключительном матче 5-го тура Биндеслиги на своем поле принимал Хоффенхайм. Вольфсбург начал с двух побед в чемпионате, однако затем дважды терял очки с не самыми сильными командами – Падерборном (для которого одно очко в матче с "волками" до сих пор остается единственным после 5-ти матчей), и Фортуной, с которой хозяева встречались в предыдущем туре (1:1). Хоффенхайм Юлиана Нагельсманна тоже не отличался стабильной игрой на старте чемпионата, имел 4 пункта и тринадцатое место до отчетного поединка.

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Гости начали активнее и уже на 6-й минуте размочили счет. Кадерабек головой сбросил под удар Себастьяну Руди, а тот долго не раздумывая с лету феноменальным ударом из-за пределов штрафной пробил голкипера! 0: 1. На 22-й минуте Илас Бебу имел прекрасную возможность удвоить преимущество гостей ударом из пределов штрафной, но пробил прямо по центру – без проблем для Первана. А ближе к концу тайма Вольфсбург сравнял. Один из лидеров "волков" Ваут Вегорст классно отдал пяткой на забегающего Мехмеди, а последний с острого угла мощным ударом расстрелял ворота! Похоже, никто из игроков гостей такого не ожидал – 1:1. Через 3 минуты хозяева на кураже вышли вперед, но гол Брекало арбитр не засчитал из-за игры рукой. После первого тайма – ничья.

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Второй тайм команды начали в том же темпе и на той же скорости, которыми закончили первый. На 48-й Кадерабек выиграл борьбу после подачи с фланга и пробил головой, но Перван был на месте. К слову, чешский защитник был одним из самых заметных на поле, принимая активное участие в организации атак гостей. На 62-й минуте Вольфсбург забил снова, но и на этот раз гол Мехмеди был отменен из-за офсайда. Зато Баумгартнер, вышедший на замену, испортил отличную возможность вывести гостей вперед. Имея достаточно времени на подготовку удара, он пробил не слишком сильно в угол ворот – голкипер перевел на угловой. В итоге, команды до конца поединка так и не смогли определить победителя – 1:1.

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