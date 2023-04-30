Середняки турнирной таблицы – Вольфсбург и Майнц – продолжают отчаянную борьбу за попадание в еврокубки. От Лиги конференций гостей отделяла одна победа, поэтому отобрать очки у прямого конкурента было важной задачей для подопечных Бо Свенссона.

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Однако все пошло не по плану с самого начала. Винд открыл счет уже на 5-й минуте после сумасшедшей комбинации "трех пяток": сразу несколько его партнеров сыграли задней частью ноги, чтобы доставить мяч к автору гола. Феерическое пижонское безумие, которое, однако, дало результат!

Вскоре Борнаув откликнулся на навес во вратарскую и головой перебросил сферу через голкипера. В середине тайма Винд оформил дубль: Баку накрутил полкоманды на правом фланге и прострелил на дальнюю штангу, где датский форвард, казалось, с мертвого угла сумел переправить сферу в сетку. После перерыва команды голов не забивали.

Как следствие, Вольфсбург набрал 46 очков и поднялся на седьмую строчку турнирної таблицы Бундеслиги, Майнц с 45-ю пунктами восьмой.

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