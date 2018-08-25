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Вольфсбург – Шальке: прямая трансляция

15:30 7 Читати українською
Вольфсбург – Шальке: прямая трансляция
Вольфсбург – Шальке: прямая трансляция 25 августа

В 1 туре немецкой Бундеслиги Шальке встретится с Вольфсбургом. Смотрите прямую трансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 1 тура Бундеслиги Вольфсбург – Шальке начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Германия1 турФольксваген-арена (Вольфсбург)

Вольфсбург - Шальке: Суббота 25 августа 2018

Вольфсбург
до матча
2
час
:
51
мин
Шальке
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Германия Шальке Шальке Вольфсбург - Шальке Вольфсбург Вольфсбург
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