Вольфсбург – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

Шахтер на выезде встретится с Вольфсбургом в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на игру Вольфсбург – Шахтер, читайте на "Футбол 24".

Матч Вольфсбург – Шахтер состоится 12 марта в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген-Арена. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Вольфсбург – Шахтер, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Специалисты William Hill отдают предпочтение хозяевам поля. Победа Вольфсбурга оценивается коэффициентом 2.10, победа подопечных Каштру – 3.40, а ничья – те же 3.40. А вот фаворитом на выход в четвертьфинал считают именно Шахтер – 1.83 против 2.00 у немцев.

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Авторитетная контора Bwin шансы команд оценивает практически аналогично. Гостевая победа дончан представлена ​​коэффициентом 3.50. Тогда как на викторию "волков" выставлен коэффициент в 2.05. Ничья – 3.40. По мнению экспертов, поединок не порадует большим количеством голов – на стандартный тотал больше 2,5 предлагают поставить за 2.00, тогда как тотал меньше 2,5 оценили в 1.75.

Напомним, в 1/16 финала Шахтер прошел Бенфику (2:1 в Харькове, 3:3 в Португалии), а Вольфсбург дважды победил шведский Мальме (2:1, 3:0).

К слову, ответный матч Шахтер – Вольфсбург пройдет 19 марта на ОСК Металлист в Харькове. Начало поединка в 19:55.

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