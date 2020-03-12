Вольфсбург – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

Шахтер на выезде встретится с Вольфсбургом в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы 2019/20. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер состоится 12 марта в Вольфсбурге на стадионе Фолькваген-Арена. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Вольфсбург – Шахтер: анонс матча Лиги Европы

Матч Вольфсбург – Шахтер онлайн в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 1", начиная с 21:55. Кроме того, игру можно посмотреть на платформе Olltv. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в 1/16 финала Шахтер прошел Бенфику (2:1 в Харькове, 3:3 в Португалии), а Вольфсбург дважды победил шведский Мальме (2:1, 3:0).

К слову, ответный матч Шахтер – Вольфсбург пройдет 19 марта на ОСК Металлист в Харькове. Начало поединка в 19:55.

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