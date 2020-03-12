Вольфсбург – Шахтер: анонс матча Лиги Европы

Немецкий Вольфсбург примет донецкий Шахтер в матче 1/8 финала Лиги Европы 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Вольфсбург – Шахтер

12 марта, 22:00. Вольфсбург, Фольксваген-арена

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Последний представитель Украины в еврокубках попытается преодолеть очередной раунд плей-офф Лиги Европы. Правда, против немецких клубов "горняки" играют с переменным успехом. В прошлом году донетчане бесславно вылетели из второго по рангу еврокубка после неудачи в дуэли с франкфуртским Айнтрахтом. До этого справились с Хоффенхаймом и Шальке, но все до сих пор помнят позорное фиаско против Баварии в Мюнхене (0:7) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 2014/15. В этот раз Шахтеру будет легче, поскольку из-за профилактических мероприятий против коронавируса трибуны останутся пустыми.

Тренер Вольфсбурга оценил шансы "волков" в противостоянии с Шахтером

Подопечные Луиша Каштру, однако, имеют другие проблемы. Прежде всего – игровые и кадровые. Весной "горняки" очень уверенно выглядят в атаке, но слишком много позволяют соперникам у своих ворот. В шести матчах второй части сезона Шахтер не пропустил лишь в одном – против Десны, когда чудом вырвал победу в добавленное арбитром время. Зато в поединке с Бенфикой на предыдущей стадии плей-офф ЛЕ донетчане пропустили 4 мяча, поэтому лишь эффектная и эффективная игра в нападении позволила им пройти дальше. Задачу не пропустить (или, по крайней мере, пропустить немного) теперь будет еще сложнее реализовать, ведь из-за травмы мениска вылетел ведущий игрок в построениях середины поля – Тарас Степаненко. Также микроповреждение у Сергея Кривцова, поэтому за оборону "горняков" действительно страшно.

Между тем Вольфсбург, которого в Украине почему-то окрестили абсолютно проходным оппонентом, не проигрывал с конца января. Более того, в субботу "волки" сыграли вничью 0:0 с мощным РБ Лейпциг, который затем уничтожил Тоттенхэм в рамках 1/8 финала ЛЧ. Поэтому, несмотря на все минусы (в частности, в оборонной игре), Вольфсбург выглядит крепким орешком, с которым Шахтеру будет непросто. Скорее всего, из этой еврокубковой дуэли победителем выйдет тот, кто сделает меньше ошибок. Порядок в игре – позади и впереди – точно побьет класс. Остается определить, кто сыграет надежнее.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вильям, Гилявоги – Степаненко, Соломон

Под вопросом: Мбабу – Кривцов, Патрик, Коваленко, Марлос

Ориентировочные составы на матч Вольфсбург – Шахтер

Вольфсбург: Кастелс – Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио – Герхарт, Арнольд – Мехмеди, Шлагер, Брекало – Вегхорст

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Антонио, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы фаворитом противостояния выглядит Вольфсбург. Немецкие "волки" находятся в лучшем игровом тонусе, да и букмекеры больше верят именно в ребят Оливера Гласнера. Конечно, играть домашний матч при пустых трибунах – не лучшее начало дуэли. Однако. немецкий клуб готов справиться с этим вызовом. В свою очередь Шахтер в нынешнем сезоне приучил, что даже при неблагоприятных условиях способен выжать максимум. Минимальное поражение на выезде, да еще и с забитым мячом, может стать хорошим заделом перед ответным матчем в Украине.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар