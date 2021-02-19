Программу 22-го тура Бундеслиги открывал матч в Билефельде, где Арминия принимала Вольфсбург. "Волки" не знали поражений в семи турах подряд и в случае победы поднялись бы на третью позицию в турнирной таблице – успех казался вполне вероятным, учитывая 18-ю позицию билефельдцев. Впрочем, недооценка была недопустима, ведь хозяева неделю назад расписали ничью 3:3 с Баварией.

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Арминия вновь пропустила трижды. Первые два гола "волков" провёл Штеффен – на 29-й минуте Ренато замкнул прострел с правого фланга, а на 47-й он сыграл на добивании после подачи со штрафного и удара Вегхорста с лёту. 0:2! Ещё через восемь минут Арнольд сделал счёт разгромным следствие выстрела метров с 24-х в дальнюю девятку – 0:3!

В отличие от поединка против Баварии, голов в ответ Арминия не провела. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Вольфсбурга со счётом 0:3 – благодаря ей "волки" набрали 42 очка и вышли на третье место в таблице. Билефельд с 18 зачётными баллами пока держится на восемнадцатой строчке.

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