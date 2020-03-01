Вольфсбург расписал боевую ничью с Унионом – матч снова прерывали из-за протеста фанатов: 24 тур Бундеслиги, воскресенье

В рамках 24-го тура чемпионата Германии соперник Шахтера по Лиге Европы - Вольфсбург - смог избежать поражения от берлинского Униона.

Чемпионат Германии 2019/20, 24-й тур

Унион Берлин – Вольфсбург – 2:2

Голы: Андерсон, 41, Фидрих, 56 – Герхардт, 60, Вегхорст, 81

РБ Лейпциг – Байер – 1:1 (первый тайм)

Голы: Шик, 32 – Бейли, 30

Воскресную программу тура открывал поединок в Берлине между Унионом и Вольфсбургом. Соперник Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы доминировал в первом тайме, а лучшая возможность открыть счёт на 23-й минуте выпала Вегхорсту – Ваут замкнул подачу с углового ударом головой с шести метров, а затем сыграл на добивании после сейва Гикевича. Голкипер справился и с добиванием, а Унион на 41-й минуте забил гол первым же выстрелом по воротам – это Андерсон замкнул навес Триммеля со штрафного. После этого местные фанаты начали оскорблять федерацию и Дитмара Хоппа, поэтому игру приостановили на 15 минут.

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На старте второго тайма команды разменялись голами со стандартов: Фридрих на 56-й минуте замкнул подачу Триммеля со штрафного, выиграв "второй этаж" у Вегхорста, а Герхардт на 60-й пробил головой после навеса Арнольда с углового – 2:1. После этого особых моментов не возникало, пока на поле не вышел Жоао Виктор. Появившись на 78-й минуте, уже на 81-й он исполнил точный кросс с правого фланга на Вегхорста – 2:2. Именно этот гол установил окончательный счёт встречи.

Так как матч в Бремене между Вердером и Айнтрахтом перенесли, воскресную программу тура закрывал поединок в Лейпциге между РБ и Байером. Первый тайм прошёл на высоких скоростях с моментами и голами: так, "фармацевты" открыли счёт на 30-й минуте после прострела Хаверца на Бейли, а "быки" сравняли уже на 32-й вследствие подачи с левого фланга на голову Шика – 1:1. Под самый свисток на перерыв команды могли забить ещё по одному мячу, однако Аларио запорол выход один на один, а Вернер с острого угла попал в штангу.

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