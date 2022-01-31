Нападающий Ваут Вегхорст стал игроком Бернли. Вольфсбург, продав нидерландца, подписал двух форвардов.

Игрок сборной Нидерландов Ваут Вегхорст, который забивал Украине на Евро-2020, попрощался с Вольфсбургом и подписал контракт с Бернли. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года, информирует официальный сайт "кларетовых".

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Сумма сделки не разглашается. Неофициально сообщают о 14 млн евро. Вольфсбург взамен 29-летнему Вегхорсту усилился сразу двумя игроками. Контракты с "волками" подписали опытный Макс Крузе и 22-летний нападающий Копенгагена Йонас Винн.

С Крузе, уже имеющим опыт выступлений за "зелено-белых", подписан контракт на полтора года. Винн обошелся Вольфсбургу в 12 млн евро и заключил соглашение до лета 2026-го.

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