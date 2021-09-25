Германия, Бундеслига, 6-й тур

Айнтрахт – Кельн – 1:1

Голы: Борре, 45+7 – Скири, 14

Байер – Майнц – 1:0

Гол: Вирц, 62

Хоффенхайм – Вольфсбург – 3:1

Голы: Крамарич, 45+2, Баумгартнер, 74, Кадержабек, 82 – Баку, 25

РБ Лейпциг – Герта – 6:0

Голы: Нкунку, 16, 70, Поульсен, 23, Клостерман, 36, Форсберг, 59 (пен.), Айдара, 77

Унион Берлин – Арминия – 1:0

Гол: Беренс, 88

Боруссия М – Боруссия Д – начало матча в 19:30

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Кельн сумел распаковать ворота Айнтрахта уже на 14-й минуте. Элье Скири получил точную передачу от Йонаса Хектора в штрафную и оказавшись перед голкипером пробил мимо. Однако в раздевалку команды ушли при равном счете: на 7-й добавленной к первому тайму минуте Рафаэль Сантос Борре сравнял. Вторая сорокапятиминутка прошла при небольшом преимуществе хозяев, однако голов не принесла ни одной из команд.

Соседи по турнирной таблице – Байер и Майнц – не смогли забить в первом тайме. Леверкузенцы после перерыва продолжили давить на ворота Робина Центнера и Флориан Вирц в конце концов вывел "фармацевтов" вперед. Уже в следующей атаке они удвоили, но вездесущий VAR зафиксировал офсайд. Минимального преимущества и осечки Вольфсбурга Байеру хватило для того, чтобы подняться сразу на вторую строчку турнирной таблицы.

Один из лидеров Бундеслиги – Вольфсбург – вышел вперед в матче с Хоффенхаймом в середине тайма. Ридли Баку получил навес на левый фланг, сместился к линии ворот и метров с 30 закрутил в дальний угол ворот. Роскошный, хотя и несколько нелогичный гол, поскольку хозяева значительно превосходили соперника во всех компонентах игры. В конце концов подопечным Себастьяна Хьонесса удалось в добавленное время забить в ответ, чтобы после перерыва начать все с чистого листа.

В середине второго тайма Хоффенхайм убежал в стремительную контратаку, Кадержабек промчал правым флангом, искусно избежал офсайда и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на Баумгартнера. Кристоф не утратил шанса вывести свою команду вперед. Впоследствии Раум со штрафного попал в штангу, а Кадержабек был первым на добивании. Первое поражение Вольфсбурга в сезоне, которое позволило Баварии оторваться от "волков" уже на 3 очка.

РБ Лейпицг, который катастрофически начал сезон, еще к середине тайма дважды отличился в воротах Герты. Сначала Кристофер Нкунку точно пробил в левый нижний угол ворот из пределов штрафной, а затем он же ассистировал Поульсену, когда получив мяч с центра поля, протащил его по левому флангу, оттянул на себя защитников и, вместо того чтобы ударить, выкатил под удар Юсуфу.

Впоследствии Форсберг потряс перекладину мощным ударом, а через мгновение Лукас Клостерман все-таки запихал мяч в сетку, чуть не оторвав ногу голкиперу. Гол сначала засчитали, но VAR зафиксировал офсайд. Уже в добавленное к первому тайму время "быки" получили право на штрафной. Анхелинью увидел на дальней штанге Норде Мукиеле, навесил на него и тот слету пробил в противоположный угол. 3:0 и берлинцам было чем заняться в раздевалке.

На 59-й минуте Нкунку завалили в штрафной и Форсберг с пенальти довел счет до разгромного. Впоследствии сначала Нкунку оформил дубль, филигранно пробив со штрафного в угол ворот, а потом Айдара бильярдным ударом в угол забил шестой гол – РБ Лейпциг прервал трехматчевую безвыигрышную серию.

Унион пробил оборону Арминии за две минуты до конца матча. Кевин Беренс оказался один на один со Штефаном Морено и выстрелом под перекладину принес берлинцам сверхважные три очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ