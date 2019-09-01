Вольфсбург потерял важного игрока – в первом туре Лиги Европы "волки" будут принимать Александрию

Представитель Бундеслиги потерпел кадровые потери незадолго до старта в еврокубках.

Хавбек Вольфсбурга Ксавер Шлагер травмировался в матче против Падерборна, информирует Kicker.

Календарь Александрии в Лиге Европы – когда во Львов приедут команды из топ-чемпионатов и вернется Яремчук

Уже в дебюте встречи австриец неудачно оступился и упал на газон, корчась от боли. Диагноз врачей – перелом голени, требующий операции. Подобное повреждение исключает участие Шлагера в матче первого тура группового этапа ЛЕ против Александрии, который состоится 19 сентября.

"Александрию нельзя недооценивать", – тренер Вольфсбурга прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы

Стоит отметить, что новичок Вольфсбурга выходил в основном составе команды в первых двух турах и получал высокие оценки немецкой прессы за свою игру.