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Вольфсбург потерял важного игрока – в первом туре Лиги Европы "волки" будут принимать Александрию

14:50 23 Читати українською
Вольфсбург потерял важного игрока – в первом туре Лиги Европы "волки" будут принимать Александрию
Ксавер Шлагер / Imago images

Представитель Бундеслиги потерпел кадровые потери незадолго до старта в еврокубках.

Хавбек Вольфсбурга Ксавер Шлагер травмировался в матче против Падерборна, информирует Kicker.

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Уже в дебюте встречи австриец неудачно оступился и упал на газон, корчась от боли. Диагноз врачей – перелом голени, требующий операции. Подобное повреждение исключает участие Шлагера в матче первого тура группового этапа ЛЕ против Александрии, который состоится 19 сентября.

"Александрию нельзя недооценивать", – тренер Вольфсбурга прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы

Стоит отметить, что новичок Вольфсбурга выходил в основном составе команды в первых двух турах и получал высокие оценки немецкой прессы за свою игру.

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Теги
Вольфсбург Вольфсбург Александрия Александрия Лига Европы Германия Ксавер Шлагер Ксавер Шлагер
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