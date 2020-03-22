Вольфсбург планирует возвращение к тренировкам – соперник Шахтера введет особые меры безопасности

"Волки" в понедельник начнут подготовку к продолжению сезона.

Поскольку возобновление Бундеслиги предварительно запланированно на начало следующего месяца, Вольфсбург уже 4 апреля должен сыграть поединок чемпионата Германии против Байера. Как следствие, соперник Шахтера в Лиге Европы, уже в понедельник, 23 марта, планирует начать свои тренировки, сообщает издание Kicker.

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Однако, подопечные Оливера Гласнера будут работать в особых условиях. В частности, игроки будут придерживаться безопасного расстояния, а тренировки будут проходить в четырех небольших группах в тренажерном зале. Также футболисты смогут использовать четыре разные душевые комнаты, которые будут полностью дезинфицироваться после каждого использования.

К слову, Вольфсбург также получил разрешение на тренировки на футбольном поле, однако готовится к тому, что на следующей неделе все еще будет работать без мяча.

Напомним, Германия – третья страна в Европе по количеству инфицированных коронавирусом людей. Тут заболело уже почти 24 000 человек, зафиксировано 92 летальных случая.

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