Вольфсбург перед матчем с Александрией не смог переиграть Фортуну

"Волки" на выезде не сумели одолеть Фортуну перед стартовым матчем Лиги Европы с Александрией в группе І.

В Дюссельдорфе местная Фортуна принимала Вольфсбург. Для украинских болельщиков матч был интересен, прежде всего, ввиду того, что уже через неделю, 19 сентября, в группе I Лиги Европы Александрия поедет в гости к "волкам", которые считаются одними из главных фаворитов в борьбе за выход из группы . К началу отчетного матча Вольфсбург уверенно шел в чемпионате Германии, имея 7 очков после 3-х туров и делил с Баварией и Байером 2-4 места. Фортуна после победы в стартовом туре над Вердером проиграла два следующих матча и разместилась в середине турнирной таблицы с 3-а пунктами в активе.

Матч начался с высоких скоростей и обоюдных атак, правда, действия Вольфсбурга на подступах к штрафной соперника качественно отличались от аналогичных действий хозяев. Тем не менее, игроки Фортуны сумели реализовать свой первый по-настоящему опасный момент. Оливер Финк так высоко навесил в штрафную, что ни один из парнеров не дотянулся до мяча, но вторым темпом Нико Гисельман подобрал круглого и мощно пробил с острого угла! 1:0!

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"Волки" быстро отыгрались. Через десять минут после пропущенного гола Брекало классно обошел защитников на фланге, вошел в штрафную и отдал точную передачу на Вегорста, которому оставалось только расстрелять ворота – 1:1! Последний также имел прекрасную возможность вывести свою команду вперед под занавес первого тайма, но после его удара в нижний угол ворот спас Штеффен.

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Почти идентичный момент Вегорст имел в начале второго тайма, но и тогда голкипер спас хозяев. После этого эпизода болельщикам долго пришлось ждать опасных моментов у обоих ворот, однако напряжения между соперниками было достаточно. Вольфсбург большую часть времени проводил на половине поля соперника, однако организована игра в защите Фортуны не позволяла "волкам" найти возможности для обострений. В конце поединка Брекало мог вырывать победу для гостей, однако Штеффен был сегодня на высоте. В итоге ничья – 1:1.

Вольфсбург после поединка рискует потерять место в верхушке турнирной таблицы Бундеслиги перед непростым матчем против Александрии. Зато Фортуна берет важное очко со сложным соперником.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ