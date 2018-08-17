Вольфсбург оштрафовал своего игрока Хайндса из-за того, что тот потерял паспорт

Вольфсбург оштрафовал молодого англичанина Кайлена Хайндса за отсутствие на тренировке после того, как тот потерял свой паспорт.

Вольфсбург выписал штраф своему форварду Кайлену Хайндсу после того, как тот не явился на тренировке, сообщает goal.com.

Клуб второй Бундеслиги собрал 50 тысяч болельщиков на презентации новичков

20-летний воспитанник Арсенала отсутствовал из-за того, что потерял свой паспорт. В сезоне 2017/2018 англичанин только раз появился в старте "волков". Это было в матче против дортмундской Боруссии (0:3). После этого был отдан в аренду в Гройтер Фюрт.

Вольфсбург в прошлом сезоне в последний момент спасся от понижения в классе, переиграв в плей-офф представителя Второй Бундеслиги Хольштайн Киль.