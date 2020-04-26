Вольфсбург не верит в продолжение еврокубков – соперник Шахтера призвал к переосмыслению профессионального футбола

Спортивный директор немецкого Вольфсбурга Йорг Шмадтке высказался относительно фундаментальных изменений в профессиональном футболе, вызванных пандемией коронавируса, а также поставил под сомнение проведение матча Лиги Европы против Шахтера.

"Нам придется снова подумать о футбольной отрасли в принципе. Проанализировать события последних лет, имеют ли они все такой смысл. Мы должны пересмотреть трансферные суммы, выплаты агентам, зарплаты.

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Уже в ближайшее время мы получим решение о том, будет ли восстановлен чемпионат. А вот продолжится ли еврокубковый сезон сказать трудно. В июле или августе расслабляются на отдыхе. Мне не хватает фантазии, когда я смотрю на сегодняшнюю Европу", – цитирует Шмадтке издание Fussball24.de.

Напомним, Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде одолел немецкую команду со счетом 2:1. Ответный матч из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, пока не состоялся.

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