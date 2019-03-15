Вольфсбург напечатает на футболках символику в поддержку ЛГБТ

Ранее в Вольфсбурге уже использовали капитанскую повязку в цветах радуги / Фото ФК Вольфсбург

Руководство Вольфсбурга решило проявить жест толерантности.

Сначала немецкий клуб намеревался печатать номера на футболках игроков в цветах радуги, но Бундеслига и спонсор клуба автоконцерн Volkswagen выступили против этой инициативы, сообщает Footy Headlines.

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Руководством Вольфсбурга было решено разместить на экипировке хэштег #Vielfalt (Разнообразие) на месте главного спонсора.

В этих футболках игроки выйдут уже в 26-м туре Бундеслиги против Фортуны.

Напомним, цвета радуги – это символ толерантности, который традиционно используется ЛГБТ.