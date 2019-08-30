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Вольфсбург думает, что Александрию возглавляет экс-тренер Динамо – курьез дня в реакции на жеребьевку ЛЕ

19:26 347 Читати українською
Вольфсбург думает, что Александрию возглавляет экс-тренер Динамо – курьез дня в реакции на жеребьевку ЛЕ
Вольфсбург и Александрия сыграют в ЛЕ 2019/20 – немцы открывают для себя нового соперника

Вольфсбург отреагировал на жеребьевку группового турнира Лиги Европы 2019/20. Немецкий клуб сыграет против бронзового призера УПЛ Александрии, и это несколько озадачило его пресс-службу.

"Захватывающая группа Лиги Европы, предлагает болельщикам VfL возможность наблюдать за "зелено-белыми" на востоке Европы", – пишет официальный сайт клуба, идущего среди лидеров Бундеслиги с максимумом очков и разницей 5:1 после того, как прошли 2 тура. Приятно, что немцы не против наведаться во Львов. "Волки" также вспомнили, как дважды били Гент в квалификации Лиги чемпионов 4 года назад, и отметили, что Сент-Этьен идет на 14-м месте в чемпионате Франции.

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А дальше их немного занесло, по крайней мере в англоязычной версии: "Александрия Леонида Буряка является в чем-то неизвестной величиной". Все бы хорошо, только украинскую команду возглавляет Владимир Шаран, и то очень уж долго как для наших реалий – с 2013-го года. Буряк же после неудачного приключения с Динамо на крайне короткий период тренировал Александрию в 2012-м.


Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер обрадовался результатам жеребьевки: "Это захватывающе, что в одной группе – команды из Германии, Франции, Бельгии и Украины. Я ожидаю, что наши бельгийские и французские оппоненты будут технически одаренными, хотя и украинцев не стоит недооценивать. Мы тщательно подготовимся ко всем трем оппонентам и будем рады встретиться с ними".

Лучший бомбардир "волков" Вут Вехгорст вспомнил предыдущую встречю против Александрии в составе АЗ: "Волею жребия мы оказались в компании сильных команд с французской, бельгийской и украинской лиг. Я когда-то играл против Александрии в предсезонном товарищеском матче за АЗ Алкмар. В целом это положительная жеребьевка для нас". Вегхорст, который забил 21 мяч и отдал 7 голевых пасов за 39 матчей в составе Вольфсбурга, говорит о матче, который состоялся в 2017-м году. Александрия уступила АЗ со счетом 1:3, а форвард сборной Нидерландов забил с пенальти.

Директор клуба Йорг Шмадтке считает, что команда Шарана – не главный конкурент его Вольфсбургу: "По именам этих соперников нельзя назвать привлекательными, но у них есть спортивное качество. Александрия финишировала третьей в Украине по итогам предыдущего сезона. Гент и Сент-Этьен – две хорошие команды, которые станут настоящим вызовом".

Немецкий полузащитник Максимилиан Арнольд также считает, что у его команды есть серьезные шансы на выход в плей-офф: "Нам выпали интересные клубы из разных стран. У нас хорошие воспоминания о Генте из Лиги чемпионов, Сент-Этьен – хорошо известная и сильная команда из Франции, а об Александрии нам нужно узнать немного больше". Что правда, то правда.

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